Thurgovie : Ivre, elle conduit sans permis et avec des plaques factices

Une Suissesse quinquagénaire a été arrêtée après avoir été flashée six fois sur l’A7 en six mois.

Une automobiliste de 56 ans qui roulait sans permis et avec de fausses plaques d’immatriculation a commis six excès de vitesse en six mois sur l’A7. La Suissesse a finalement été arrêté par la police cantonale thurgovienne.