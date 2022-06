Avenches (VD) : Ivre, elle sort de la route et termine dans les champs après plusieurs tonneaux

Dimanche, vers 21h30, une automobiliste de 79 ans a perdu la maîtrise de son véhicule. Une fois désincarcérée par les pompiers, elle a été conduite à l’hôpital par une ambulance.

«Je n’ai pas vu ce qui s’est passé, mais sur place j’ai entendu un témoin expliquer que la voiture était seule en cause», partage une habitante d’Avenches (VD). Et la police vaudoise de confirmer: «Dimanche, vers 21h30, une automobiliste alcoolisée a perdu la maîtrise de son véhicule sur la route cantonale. La conductrice, âgée de 79 ans et domiciliée dans le canton de Berne, circulait depuis Salavaux en direction d’Avenches.»

Dans le détail, c’est dans le virage qui se trouve entre le Lacotel et le camping d’Avenches que l’accident a commencé. La conductrice a dévié de sa trajectoire pour se retrouver sur la voie opposée. Elle a alors percuté un poteau de circulation jaune et noir, avant de heurter une signalisation provisoire. Puis, elle s’est retrouvée dans l’herbe et elle a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course dans le champ, une dizaine de mètres en contrebas.