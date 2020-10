Le conducteur s’est révélé positif aux tests d’alcool et de stupéfiants. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Il avait toute les raisons de se faire discret, il a préféré faire vrombrir son moteur dimanche au petit matin dans les rues des Pâquis. Les «vives et multiples accélérations» de ce Genevois né en 1997, selon la description de la police, ne sont pas passées inaperçues. Elles lui ont valu d’être interpellé à l’angle des rues De-Monthoux et Charles-Cusin. Les gendarmes ont constaté qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire d’une durée indéterminée. Par ailleurs, les test d’alcoolémie et le dépistage salivaire de stupéfiants se sont révélés positifs. Prévenu d’infractions à la loi sur la circulation routière, l’homme, qui nie les faits, a été remis au Ministère public. (jef)