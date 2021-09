Turquie : Ivre, il aide les secours à se retrouver lui-même

Un quinquagénaire qui avait trop bu lors d’une soirée entre potes a disparu. Il s’est ensuite retrouvé au coeur du groupe parti à sa recherche, sans vraiment comprendre ce qu’il faisait là.

C’est une bien étrange histoire qu’a vécue Beyhan Mutlu, un Turc de 50 ans originaire du district d’Inegol (nord-ouest). L’homme était en train de passer la soirée à boire des verres avec des amis près d’une forêt quand il s’est éloigné du groupe. En rentrant au village, les copains du quinquagénaire ont croisé la femme delui-ci, qui leur a expliqué qu’elle n’avait pas de nouvelles de lui et qu’il était injoignable.

Morts d’inquiétude, les amis et l’épouse de Beyhan ont alerté les autorités, qui ont mis en place une opération de recherche. La nouvelle de cette disparition s’est rapidement propagée dans le coin, et de nombreux volontaires sont venus participer à la mission, raconte Hürriyet. Cela faisait plusieurs heures que le groupe s’époumonnait en criant le prénom du disparu, quand une voix a demandé: «Mais on cherche qui? Je suis là».