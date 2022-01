Royaume-Uni : Ivre, il écrase sa propre fille lors d’une dispute

Au volant de sa voiture, un homme de 44 ans a tué sa fille de 19 ans après une violente altercation survenue dimanche soir dans le Norfolk.

Une altercation entre un père et sa fille a viré au drame, dimanche soir près de Kings Lynn, dans le Norfolk. Nigel Malt, 44 ans, est arrivé à l’hôpital avec sa fille Lauren dans un état critique. La jeune femme de 19 ans a succombé à ses blessures peu après. Le Britannique, lui, a été arrêté et mis en examen pour meurtre, selon ITV. Il était en état d’ébriété au moment du drame. Selon des voisins, une dispute a éclaté et une voiture a écrasé Lauren dans le cul-de-sac d’une résidence paisible. Selon les premières constatations d’un médecin légiste, la jeune femme est morte des suites de blessures pectorales et abdominales.