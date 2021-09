Vaduz : Ivre, il fonce dans le train touristique et blesse plusieurs passagers

Un conducteur a percuté le convoi, qui ramenait en ville des participants à un festival. Des blessés sont à déplorer.

Samedi matin, peu après minuit, le CityTrain, qui d’ordinaire circule dans la capitale liechtensteinoise, transportait des passagers qui participaient à un festival de musique country et de barbecue. Une voiture s’est arrêtée pour laisser le convoi manœuvrer dans un virage, et à ce moment-là une autre voiture, conduite par un homme ivre, a dépassé la première et n’a pu freiner avant de percuter le train à vive allure.