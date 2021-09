Genève : Ivre, il grimpe sur une ambulance puis sur une auto… qui démarre

Un homme en état d’ébriété a été interpellé au centre-ville, après avoir bloqué la circulation. La réaction d’un automobiliste interroge. La police livre ses conseils.

Ne pas s’interposer et appeler le 117

L’homme en état d’ébriété a été interpellé et emmené au poste, précise Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre. «Il faut encore évaluer si des dommages matériels ont été causés: pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée, mais cela pourrait être le cas prochainement.»

Face à des comportements agressifs comme celui de cet individu aviné, «il ne faut pas tenter de s’interposer, conseille le communicant. Le mieux est d’appeler le 117, en donnant un maximum d’informations, avec notamment un signalement le plus précis possible pour nous aider à retrouver la personne incriminée si elle quitte les lieux avant que des agents n’arrivent sur place».

Trouver refuge dans un café

Concernant la famille qui se trouvait dans la voiture, jeudi, plutôt que de démarrer et risquer un accident, il faut rester dans l’habitacle. «Dans ces cas-là, l’ignorance est bien souvent la meilleure réaction à avoir, souligne Alexandre Brahier. Autre possibilité: quitter le véhicule, sans oublier de le fermer, et se réfugier là où il y a du monde, dans le café le plus proche, par exemple.»