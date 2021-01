Les petits pains «n’étaient plus comestibles», a relaté avec humour la police cantonale de Bâle-Ville, sur sa page Facebook.

Boire ou manger, il faut parfois choisir. Récemment, un homme a été sauvé par des agents de la police cantonale de Bâle-Ville, qui ont réussi à la réveiller en tambourinant et en sonnant à la porte de son logement. Le locataire n’avait pas entendu son alarme incendie, alors que celle-ci avait pourtant alerté un de ses voisins, habitant quelques maisons plus loin. C’est du reste ce dernier qui a prévenu les secours.

«Il semblait un peu confus, l'appartement était plein de fumée. Il y avait six petits pains carbonisés dans le four», peut-on lire sur la page Facebook de la police bâloise. Pendant ce temps, le détecteur de fumée situé dans la cuisine ne cessait de hurler. Le locataire a expliqué qu'il avait mis des petits pains à cuire dans le four et qu'il s'était ensuite endormi sur le canapé. Il n'a pas entendu l'alarme parce que, ayant bu de l'alcool, il dormait trop profondément.