Jonction (GE): Ivre, il menace les ambulanciers, spraie la police et s’enferme chez lui

«Il y a d'abord eu l'ambulance, puis plusieurs voitures de police. Les agents se sont rapidement équipés: gilets par balles, mitraillettes. Ils courraient dans un immeuble et ont fermé toute la route». Samedi soir, un groupe d’amies qui passaient la soirée dans un restaurant, à la Jonction, ont été priées de rester à l'intérieur de l’établissement. «Nous avons pu sortir vers 23h», relate l’une d’entre elles. Et pour cause. Non loin de là, à la rue des Deux-Ponts, un homme d’une trentaine d’années a donné du fil à retordre aux secours. «Ivre, il avait chuté sur un trottoir et refusait l’intervention sanitaire. Il s’est retranché chez lui après avoir menacé les ambulanciers et accueilli la police avec du spray au poivre», rapporte Alexandre Brahier, porte-parole des forces de l’ordre.