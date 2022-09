Neuchâtel - Ivre, il traverse la moitié du canton en semant l’effroi et les pièces de sa voiture

Un Français qui avait multiplié les infractions sur les routes neuchâteloises alors qu’il avait 1,15 mg/l d’alcool dans le sang a été puni par la justice. Pour avoir continué de circuler dans un véhicule hors d’état et comportant des parties saillantes et pour avoir mis en danger les autres usagers de la route, le contrevenant a écopé de 180 jours-amende à 85 francs (15’300 francs) avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 3860 francs. Il devra également supporter les frais de la cause, arrêtés à 1791 francs. Il faut dire que son périple du Locle à Valangin a été particulièrement remarqué.