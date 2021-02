Haute-Savoie : Ivre, il va chercher ses enfants en roulant à 111 km/h dans une localité

Un quadragénaire a dû rendre immédiatement son permis, ce jeudi, après avoir été pincé à plus du double de la vitesse autorisée, près d’Annecy.

La route qui borde le lac d’Annecy (F) a pris ces derniers temps un air de lieu de tous les dangers. La police a reçu de multiples appels dénonçant des excès de vitesse et un enfant a failli être renversé près d’un arrêt de bus par une voiture passant en trombe, rapporte «Le Dauphiné libéré». Du coup, des contrôles réguliers ont été effectués et, en trois semaines, 41 dépassements de vitesse de plus de 20 km/h ont été enregistrés.