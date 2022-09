Canton de Zurich : Le voleur n’aurait pas dû forcer sur la boisson

La police a été alertée vers 2 h, dans la nuit de mardi à mercredi à Effretikon, commune située entre Zurich et Winterthour. Selon des témoins, deux personnes ont été aperçues se faufilant entre des voitures et essayant d’ouvrir les portières. Plusieurs patrouilles sont intervenues et sont tombées sur les deux hommes alors qu’ils s’apprêtaient à pénétrer dans une maison par une fenêtre. Ils ont été arrêtés.