Japon : Ivre, un policier perd des documents concernant 400 personnes

Un policier japonais a vécu une nuit quelque peu compliquée, entre 23 h vendredi soir et 5 h du matin samedi. L’homme a trop bu, s’est endormi dans la rue et a perdu un précieux sac. Celui-ci contenait en effet des documents d’enquête renfermant les données personnelles d’environ 400 personnes, ont indiqué la police et des médias locaux.

On y trouvait notamment les noms et adresses de personnes impliquées dans des enquêtes criminelles, a déclaré lundi un responsable de la police locale, sans donner plus de détails. Selon les principaux médias japonais, citant des responsables de la police, l’officier en question est sorti boire un verre avec des collègues et s’est endormi dans la rue alors qu’il rentrait chez lui. Lorsqu’il s’est réveillé près d’une gare, il n’a pas trouvé le fameux sac.