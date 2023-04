Football: Ivres, des arbitres mettent en péril un choc du championnat grec

Le match entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique, ce dimanche (17 heures), est incertain. En cause: le quatuor arbitral qui doit le diriger a disparu, au lendemain d'une soirée agitée.

Controversé dans son pays, Pawel Raczkowski est censé être l’arbitre principal du match entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique. Imago

Qui n’a jamais esquivé une obligation en raison d’une soirée qui a dégénéré? Cela est en passe d’arriver à quatre arbitres polonais, dont la carrière pourrait basculer en raison de l’ampleur de la faute.

Pawel Raczkowski ainsi que ses assistants Radoslav Siecka, Adam Kupcik et Krzysztof Jakubik doivent diriger le match du championnat grec entre l’AEK Athènes et l’Aris Salonique, prévu ce dimanche après-midi (17 heures). Or, ce choc entre deux candidats au titre pourrait être reporté car à l’heure actuelle, la Fédération hellénique est sans nouvelles des quatre hommes. Lesquels ont vécu une soirée pour le moins agitée la veille.

Ceux-ci ont atterri ce samedi soir à Athènes. Selon le média grec SDNA, un incident aurait éclaté pendant le vol entre eux et deux passagers. Le quatuor aurait un peu trop profité de l’alcool à bord, au point d’être ivre et d’attirer l’attention d’un père accompagné de son fils. Ces derniers les auraient interpellés, ce qui aurait provoqué une altercation qui se serait poursuivie jusque dans l’aéroport d’Athènes. La police serait même intervenue. Summum de l’ahurissant: depuis cette triste séquence, les quatre arbitres n’auraient plus donné signe de vie. Tout sauf rassurant…

Un arbitre contesté en Pologne

S’il se confirmait, cet épisode se révélerait particulièrement préjudiciable pour Pawel Raczkowski, déjà au cœur d’une énorme polémique en Pologne. La Fédération polonaise l’a interdit d’arbitrer le Lech Poznan jusqu’à nouvel ordre suite à une grossière erreur commise dimanche dernier lors de la réception du Pogon Szczecin: il a refusé d’accorder un penalty aux locaux malgré une faute flagrante dans la surface d’un défenseur adverse, lequel était déjà sanctionné d’un carton jaune et aurait dû être expulsé. Après la rencontre, l’entraîneur du Lech Poznan, John van den Brome, n’a pas mâché ses mots: «Cet arbitre est le pire en Pologne pour le Lech. C'est la sixième fois qu'il nous arbitre et nous n’avons pas gagné un seul match. [...] Nous sommes tristes non pas à cause du résultat, mais de la façon dont cet arbitre a dirigé le match. C'était un désastre, j'espère qu'il ne nous arbitrera plus jamais.»

Il n’y a pas que dans son pays que Pawel Raczkowski fait grincer des dents.