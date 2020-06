Football

Ivres, en voiturette de golf et pendant le confinement

Deux joueurs du Phoenix de Wellington en Nouvelle-Zélande ont pris cher pour une incartade nocturne pour le moins épique dans les rues de Sydney.

Tim Payne et Oliver Sail, respectivement milieu de 26 ans et gardien de 24 printemps, ont fait très fort. Les deux internationaux néo-zélandais ont été pincés, au mois de mars, ivres, au volant d’une voiturette de golf, dans les rues de Sydney, alors que l’Australie vivait sous le régime du semi-confinement.

Ces deux éléments du Wellington Phoenix, qui dispute l’A-League australienne, avaient immédiatement été mis sous enquête par les instances locales et leur club. Ils ont appris ce mercredi la sentence et elle semble irrévocable: ils ont été punis de quatre matches de suspension, alors qu’il n’en reste que six à jouer. Leur équipe est actuellement troisième, à quatre longueurs du deuxième Melbourne City, qui compte toutefois trois matches de plus.