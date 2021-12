Belgique : Ivres, ils risquent la prison pour avoir tiré sur un radar

Deux hommes risquent de finir derrière les barreaux pour avoir visé un radar avec une Winchester calibre 12 à Rouvroy, en Wallonie.

Les deux jeunes suspects risquent six et dix mois de prison.

Les quotidiens du Groupe Sudpresse révèlent mardi que les faits ont eu lieu tout près du cimetière de Rouvroy, à deux pas de la frontière française. Le jugement est attendu pour le 17 janvier et les deux tireurs, qui ont utilisé une Winchester calibre 12, risquent, notamment une peine de prison: six mois pour l'un et dix mois pour l'autre.