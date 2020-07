Neuchâtel/Vaud

Ivresse au volant: il obtient une légère remise de peine

Les étranges explications d’un médecin lui ont valu un mois de retrait en moins. Il lui en reste treize à purger.

Le 14 juillet 2019 vers minuit, un voisin ayant entendu les appels à l’aide de sa compagne a alerté la police. Prenant peur, le toubib a fui la dispute et s’est rendu illico en voiture chez sa mère. Lorsque les policiers l’ont atteint par téléphone, il leur a demandé de venir le chercher, avouant son ivresse – plus de 1 pour mille.

J’ai interprété les cris «au secours» comme une menace trop importante et mon instinct m’a poussé à fuir plutôt qu’à me raisonner et attendre la police»



«On ne reconnaît pas ma bonne foi. Je me suis raisonné au mieux. Je connais comme médecin les dégâts de l’alcool. J’ai eu affaire à des accidents impliquant des personnes en état d’ébriété. On me considère comme un criminel», a-t-il plaidé. Son ultime argument, le chômage, qui lui avait déjà valu un rabais, n’a pas été retenu: «Je viens d’être nommé chef de clinique, ce qui implique des gardes en divers lieux sans possibilité de prendre les transports publics. Je ne pourrai assumer ce poste.» Et le médecin d’espérer un retrait à la carte.