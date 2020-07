Chili

Izkia Siches, la jeune doctoresse qui fait trembler le pouvoir

Dans un pays secoué par une profonde crise sociale, une médecin de 34 ans fait entendre sa voix face à un gouvernement en mal de crédibilité.

Dans un Chili secoué depuis octobre par une profonde crise sociale, qui a mis à mal la crédibilité des institutions et des politiciens de carrière, la jeune présidente de l'Ordre des médecins, avec son franc-parler, son omniprésence sur les réseaux sociaux et les médias, et sa façon de tancer le gouvernement, est rapidement devenue la voix la plus écoutée du pays.