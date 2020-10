Un couteau à la main, une maladie mentale et une attitude menaçante: ça lui aura valu quatorze balles tirées presque à bout portant par deux policiers. Quatorze balles. Walter Wallace Jr, un Afro-Américain de 27 ans incontrôlable lors d’une crise de démence, a été abattu lundi après-midi dans le quartier de West Philadelphia sous les yeux de sa maman et ses cris d’horreur. La vidéo a été largement partagée. «Elle pose des questions auxquelles nous apporterons les réponses», a dit le maire de Philadelphie Jim Kenney.

Pacifique ici, violent là-bas

Après une première nuit de manifestations et de violences lundi soir, la ville redoutait que la mèche ne s’allume pour de bon et ne fasse exploser la colère. La Garde nationale a été appelée en renfort et la ville a été investie par un imposant contingent de forces policières.

Pendant ce temps, au centre-ville, une sorte de tension était palpable, où, en tout cas, un calme dont on sentait qu’il était fragile. Plusieurs magasins avaient fermé leurs portes pour barricader les façades avec des planches en bois. Et, dès l’après-midi, la police a investi les lieux. À pied, à vélo, en voitures parquées aux intersections, même à cheval, ils étaient partout, mais immobiles, et observaient chaque personne qui passait devant eux. Les rues, à la tombée de la nuit, étaient passablement vides. Mais, dans les quartiers des bars et des restaurants, les terrasses étaient encore bien remplies. Le contraste était là: une ambiance lourde et la police partout, entremêlée de scènes de légèreté de la vie courante.