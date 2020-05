Valentino Rossi à la retraite?

«J'ai beaucoup apprécié le fait de rester à la maison»

Dans une interview à «BT Sport», le septuple champion du monde MotoGP a dit à quel point il avait bien vécu le confinement.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">"I can figure my future life when I stop with bikes. I can enjoy life when I stop."<br><br>"In the next week's I'll make my decision, everyone will know very soon."<br><br>Lockdown life has given Valentino Rossi a glimpse into what retirement is like...<br><br>And it ain't half bad 👀🤔 <a href="https://t.co/Rv5uP2vNdq">pic.twitter.com/Rv5uP2vNdq</a></p>— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) <a href="https://twitter.com/btsportmotogp/status/1265900914273116160?ref_src=twsrc%5Etfw">May 28, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>