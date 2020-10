Le «nouveau visage» de khloé Kardashian : «J'ai cru que c'était Ariana Grande»

Les internautes accusent Khloe Kardashian d'avoir abusé de Photoshop lors de sa dernière publication Instagram. Ses fans ne la reconnaissent plus.

Le 3 octobre dernier, la soeur de Kim Kardashian a publié une série de photos sur son compte Instagram. Jusqu’ici rien d ‘extraordinaire si ce n’est que le retour des internautes n‘a pas été celui escompté. Certains détracteurs s’interrogent sur son «nouveau visage». Dans les comentaires sous la publication on peut lire entre autre: «Khloe, il est l'heure de grandir et d'arrêter ces filtres ridicules, ça devient embarrassant», «Khloe n'est plus Khloe désormais» ou même «J'ai cru que c'était Ariana Grande».