Maria Sharapova va se marier : «J'ai dit oui dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés»

L’ex championne de tennis russe est désormais fiancée à un homme d’affaires britannique, proche de la famille royale.

Maria Sharapova et Alexander Gilkes, à New York en 2019.

De son côté, Alexander Gilkes a également posté une photo du couple avec cette légende: «Merci d'avoir fait de moi un garçon très très heureux. J'attends avec impatience de pouvoir t'aimer toute ma vie et d'apprendre de toi».

Ce sera le premier mariage pour Maria Sharapova, et la deuxième union pour son fiancé. Il était auparavant marié à la designer Misha Nonoo, une amie proche de Meghan Markle, avant leur séparation en 2016.

Alexander Gilkes a fréquenté l’Eton College avec les princes William et Harry, et est un ami proche de la princesse Eugénie et de Pippa Middleton.