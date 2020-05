Tennis

«J'ai eu une petite histoire avec Rafa»

La joueuse belge Kirsten Flipkens s'est laissée aller à une confidence dans une émission de téléréalité flamande.

Il faut savoir que, comme Nadal, la joueuse d'Anvers est née en 1986. Ils se sont donc très régulièrement croisés sur le circuit lorsqu'ils étaient plus jeunes.

«J'ai eu une petite histoire avec Rafa à l'âge de 14 ans, a-t-elle expliqué dans cette émission. Nous avons le même âge et nous avons grandi ensemble. Mais il ne parlait pas anglais à l'époque. Cela n'a pas été plus loin que de se tenir la main et de se donner un petit bisou.»