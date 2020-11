Amel bent : «J'ai honte, j'ai honte, j'ai oublié que c'était férié»

La chanteuse a levé et préparé ses deux petites filles pour le centre de loisirs ce mercredi, oubliant qu'on était le 11 novembre, jour férié en France.

Maman impliquée mais maman tête en l'air! Ces derniers jours, Amel Bent a posté pas mal de photos super glam' sur son compte Instagram, mais ce mercredi matin, c'est une tout autre aventure qu'elle a partagée avec ses fans: «J'ai honte, j'ai honte, j'ai oublié que c'était férié, j'ai préparé mes filles, on a été jusque devant l'école», a-t-elle confié, sur le chemin du retour, visiblement affectée. «Je ne comprenais pas pourquoi la gardienne ne m'ouvrait pas la grille, personne ne me répondait».

Les petites Sofia et Hana (4 et 3 ans) n'avaient effectivement pas centre de loisirs ce mercredi, puisque le 11 novembre est férié en France, c'est l'Armistice de la Première Guerre mondiale. La maman a vite retrouvé ses esprits, en a profité pour retourner un peu au lit et apprendre à ses deux petites filles à inventer des chansons.