Un cycliste tape une petite : «J’ai klaxonné, vous n’avez qu’à bouger»

Une Belge de 5 ans qui se promenait avec sa famille a été violemment bousculée par un cycliste, le jour de Noël. La fillette n’a heureusement pas été blessée.

La scène a créé l’indignation sur les réseaux sociaux. Un cycliste pressé a donné un coup de genou à une fillette de 5 ans qui était sur son chemin dans les Hautes Fagnes (région qui s’étend dans la province de Liège en Belgique, et dans les Rhénanie-Palatinat et Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne), afin de pouvoir passer. Les faits se sont déroulés vendredi, jour de Noël.

Le père de l’enfant, originaire de Verviers (province de Liège), qui était présent sur les lieux, raconte ensuite à Sud Presse avoir interpellé le cycliste. «Je lui ai demandé ce qui lui prenait, dit-il. Et il m’a répondu: «J’ai klaxonné, vous n’avez qu’à bouger!» (Ndlr: on entend effectivement le son de la sonnette au début de la vidéo.) Franchement, s’il s’était excusé, je n’en aurais pas fait tout un foin. Mais pour lui, c’était juste de notre faute, donc c’était normal de réagir comme ça. Et il est parti…»