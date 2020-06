Le meeting de Trump vire au fiasco

«J'ai réservé deux billets, mais je devais aller promener mon poisson»

Des ados fans de K-pop affirment avoir saboté le meeting de campagne du président américain en réservant, sans avoir l’intention de s’y rendre, des milliers de places. Cette communauté s'affirme de plus en plus comme activiste.

Célébrée sur les réseaux sociaux pour avoir saboté le récent meeting de Donald Trump, la communauté des fans de K-pop s'affirme de plus en plus comme activiste, loin de l'image lisse de cette musique coréenne populaire.

«Changer les choses»

Après son message, BTS a donné un million de dollars à Black Lives Matter. En quelques heures, une association montée par des fans, One in An ARMY, a alors réuni la même somme. «Les chansons de BTS ont un rôle en ce qu'elles nous aident à avoir confiance en nous, à être gentils avec les autres, à nous soutenir les uns les autres», considère Dawnica Nadora, bénévole de One in An ARMY.