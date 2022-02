JO 2022 - «J'ai tout donné et je referai pareil la prochaine fois»

Le coup est rude pour le jeune Zougois. Encore convalescent et avec un genou douloureux, il n'a même pas eu l'occasion de présenter un saut de très haut niveau, mercredi. Le sauteur acrobatique suisse a dû se contenter de deux bonds avec 4,425 et 4,525 points de difficultés lors des qualifications (8e).

C'est passé très près... (Il peste) Lors des mes deux derniers atterrissages, c’était tout proche de passer. C'était presque parfait! Mais bon... Dans ce sport, victoire ou défaite sont tout le temps très proches l'une de l'autre. Un jour, ça peut aller et le suivant pas du tout.

Oui, c'est juste. J'avais effectué des sauts qui valaient cinq points et là, un peu plus de quatre. Mon saut qui vaut davantage était prévu pour la super finale... Mais j'ai dû faire deux mois de pause et je n'ai pas pu tellement les entraîner. Normalement, j'aurais dû présenter deux sauts de cinq points de difficulté, mais avec mon genou encore douloureux, je n'ai malheureusement pas pu le faire.