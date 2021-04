Sion (VS) - «J’ai voulu ramener l’océan en Suisse»

Le premier bassin de surf en Europe continentale dévoilera publiquement ses impressionnants rouleaux ce week-end à Sion (VS). Alaïa Bay, qui tire son nom des ancestrales planches de surf hawaïennes, proposera plus de 300 vagues artificielles par heure mesurant jusqu’à 2 mètres de haut pour permettre aux amateurs d’apprendre et aux professionnels d’améliorer leur technique.