La vie londonienne du capitaine de l'équipe de Suisse n'a jamais été un long fleuve tranquille. Le Bâlois de 28 ans est arrivé en Premier League il y a bientôt cinq ans et n'a jamais fait l'unanimité dans le microcosme bien particulier des «Gunners». Enfin, à part auprès de ses coachs, qui ont tous fini les uns après les autres par le titulariser. Le dernier, Mikel Arteta, n’a pas fait exception.

«Tout le monde sait que le coach est une des raisons pour lesquelles je suis encore dans ce club, j'ai une bonne relation avec lui, a appuyé Xhaka en conférence de presse avant de défier Benfica «à domicile» jeudi au Pirée (Grè). Ce n'est pas une surprise pour moi de jouer quelque soit le coach. Ca veut surtout dire que je fais des choses de bien... Je suis un joueur d'équipe et pas égoïste. J'essaie d'aider ma formation, le staff et d'être un exemple pour les jeunes dans le vestiaire.»

Des faits prouvés avec les années, mais que certains supporters ne veulent pas voir et se déchaînent jour après jour dans l'anonymat des internets. «Pour moi, les gens qui m'insultent sur les réseaux sociaux ne sont pas des supporters d'Arsenal. Je ne les vois pas ainsi. Bien sûr qu'on peut critiquer et dire tout ce qu'on veut sur le football. Mais en aucun cas sur les gens de ma famille. Si un gars est abonné à Arsenal et dit des choses horribles sur ses propres joueurs, je ne pense pas qu'il mérite de respect de notre part», a assuré le Suisse.

«Les problèmes n'arrivent que quand on perd, a-t-il enchaîné. Ca n'a jamais été un souci les soirs de victoire. Pour moi, il est impossible de comprendre comment on peut écrire des trucs pareils. J'aimerais rencontrer les personnes qui écrivent de telles horreurs et leur demander les yeux dans les yeux à quoi elles pensent quand elles balancent des choses comme ça. Je pense que ça tue le football.»

Le capitaine de la Nati est aussi incompris au pays, mais c'est en Angleterre qu'il reçoit le plus de critiques les bons jours, des insultes les mauvais. «Je crois que si je montrais à des gens ce qu'ils écrivent, ce que j’ai toléré… Je devrais fermer tous mes comptes sur les réseaux sociaux et tout le monde devrait en faire autant. Ca devrait se concentrer sur moi et ce qu'il se passe sur le terrain. Pas sur ma femme et mon petit bébé», a regretté l'ancien du Borussia Mönchengladbach.

Apparemment, le milieu de terrain est perçu totalement différemment à l'interne. Interrogé dans un live sur l'Instagram de son club, son coéquipier Cédric Soares a répondu sans sourciller à la question de savoir lequel de ses coéquipier bossait le plus à l'entraînement. «Ce n'est pas simple, il y en a quelques-uns..., a réfléchi l'international portugais. Mais je vais dire Granit. Il est toujours présent, toujours en train de se battre.»