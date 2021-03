Meurtre d’Alisha : «J'attends tous les jours que ma fille rentre à la maison»

La mère de l'adolescente morte noyée le 8 mars, après avoir été violemment frappée par deux camarades et jetée dans la Seine, a pris la parole lors d'une marche blanche, dimanche.

Dimanche en début d'après-midi, à Argenteuil, de nombreux adolescents accompagnés pour certains de leurs parents se sont donné rendez-vous devant l'établissement où étaient scolarisés Alisha et ses deux agresseurs, point de départ de la marche. Tour à tour, ils ont déposé des bouquet de fleurs et des petits mots devant la porte du lycée privé professionnel Cognacq-Jay. La banderole «hommage à Alisha» y était déployée et des roses blanches jonchaient le sol. La mère d'Alisha s'est recueillie, émue, devant l'établissement.