Polémique : J. Balvin s’excuse pour son clip jugé raciste et misogyne

La star colombienne du reggaeton a fait son mea-culpa publique aux «femmes et à la communauté noire» pour la vidéo de sa chanson «Perra».

La mise en scène de deux femmes noires attachées par le cou avec des chaînes et rampant à côté de la star colombienne du reggaeton J. Balvin dans le clip de la chanson «Perra» («Chienne») a indigné les internautes sur les réseaux sociaux ainsi que des personnalités publiques. La vice-présidente de la Colombie, Marta Lucia Ramirez, l’a même accusé de promouvoir des messages «machistes» et «racistes».

Très réactif et sensible à la critique, le chanteur de 36 ans a présenté des excuses publiques, via une story sur son compte Instagram, le 24 octobre: «Je veux présenter mille excuses à toutes les personnes qui se sont senties offensées, en particulier les femmes et la communauté noire. En guise de réponse, et évidemment par respect, j’ai retiré la vidéo (de YouTube) il y a huit jours.»