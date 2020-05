Football

«J'espère que Lichtsteiner jouera l'Euro»

Yann Sommer s'est confié au SonntagsBlick sur son rôle de père, son avenir et la reprise en Bundesliga.

Le portier de l'équipe nationale suisse a aussi évoqué l'éventuelle reprise des matches à huis clos en Bundesliga dès le 9 mai, estimant qu'il ne pouvait pas juger si la décision était la bonne. «Jouer sans public est très bizarre. Mais sincèrement, jouer à huis clos est un détail dans la situation actuelle, a-t-il confié. Tu ressens plus d'émotions avec l'ambiance. Et tu dois faire attention à garder ta concentration. C'est plus difficile de le faire dans un immense stade vide et silencieux. Mais il faudra s'y habituer».