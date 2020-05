Cyclisme

«J'étais aussi usé qu'après un Tour de Suisse réel»

Silvan Dillier en a bavé, lors de sa première compétition virtuelle par étapes. L'Argovien raconte.

«Impact énorme sur l'organisme»

«C'est l'équivalent d'un contre-la-montre avec une immense intensité, a-t-il imagé. Et il faut rouler à l'intérieur sans vent et sans réels paysages. C'est difficile mentalement. J'ai perdu beaucoup d'eau et l'impact sur l'organisme a été énorme.» Le coureur de l'équipe française AG2R en a retiré quelques enseignements. «C'était intéressant de me mesurer aux autres concurrents et de comparer la puissance (watts/kg) de chacun.»