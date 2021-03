Charlotte Gainsbourg : «J'étais chez une amie, j'ai appris sa mort à la télé»

La fille du chanteur disparu il y a 30 ans, le 2 mars 1991, est revenue sur le jour où son père a disparu.

Une grande complicité unissait le père et la fille. Ici, en 1986, quand Charlotte a remporté le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans «L'Effrontée» de Claude Miller.

Charlotte Gainsbourg est née le 21 juillet 1971 de la relation entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin.

«Je me souviens avoir appris qu’il était mort à la télé. J’étais chez une amie», a confié mardi Charlotte Gainsbourg à Augustin Trapenard dans l'émission «Bommerang» sur France Inter. «À cette époque-là, il n’y avait pas de téléphone portable. Je l’avais vu la veille ou l’avant-veille. J’allais m’installer chez lui, parce que je n’allais pas bien et on avait décidé que j’allais habiter avec lui. Je l’ai appris avec un flash spécial, les pompiers sont rentrés chez lui. Je suis tombée, je crois».