J. Harrison Ghee et Alex Newell dans l’histoire des Tony Awards

La cérémonie, qui s’est déroulée au United Palace à New York, a récompensé des productions présentées à Broadway au cours de la saison 2022-2023. Pas moins de 26 Tony Awards ont été décernés. Les plus prestigieux, celui de la Meilleure comédie musicale et celui de la Meilleure pièce de théâtre, sont revenus respectivement à «Kimberly Akimbo» et «Leopoldstadt».

Ce qui marquera l’histoire, ce sont les sacres de J. Harrison Ghee et Alex Newell, premières personnes non binaires à triompher lors des Tony Awards. «Merci de m’avoir appris à vivre, à aimer, à donner. Pour chaque être humain trans, non binaire, non conforme au genre, et pour ceux à qui on a dit qu’ils ne pouvaient pas être visibles, c’est pour vous», a déclaré Ghee, sous les ovations du public, après avoir remporté le prix du Meilleur acteur principal dans une comédie musicale pour «Some Like It Hot». «Je vous aime tous. Merci pour votre accueil à Broadway. Je ne devrais pas être ici en tant que personne noire, queer, non binaire et grosse, venant du Massachusetts. À tous ceux qui pensent que l’impossible n’est pas possible: vous pouvez le faire», a déclaré Newell, qui a remporté le prix du Meilleur acteur dans un second rôle dans une comédie musicale pour «Shucked». Les deux artistes avaient choisi de concourir dans des catégories masculines.