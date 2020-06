Grande-Bretagne

J.K. Rowling a été victime de violences conjugales

Accusée de transphobie, l’auteure de la saga Harry Potter a révélé avoir été victime d’agressions sexuelles lors d’un premier mariage «violent».

«Je suis sous les projecteurs depuis plus de vingt ans maintenant, et je n’ai jamais parlé publiquement du fait d’avoir moi-même survécu à des violences conjugales et des agressions sexuelles», a-t-elle écrit. «Ce n’est pas parce que j’ai honte que ces choses me soient arrivées, mais parce qu’il est traumatisant de revenir dessus et de se souvenir. Je suis aussi soucieuse de protéger ma fille issue de mon premier mariage», a-t-elle ajouté.