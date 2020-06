il y a 14min

Angleterre

J.K. Rowling encore accusée de transphobie

L’auteure de «Harry Potter» a déclenché la colère de nombreuses personnes avec des propos considérés comme transphobes. Ce n’est pas la première fois.

J. K. Rowling a déjà été sous le feu des critiques pour des tweets transphobes en 2019. AFP

J. K. Rowling a été vivement critiquée sur Twitter dimanche (7 juin 2020) après avoir fait un commentaire sur un article du site devex.com intitulé «Opinion: créer un monde post-Covid plus égalitaire pour les personnes qui ont leurs règles». L’auteure de la saga «Harry Potter» a écrit: «Les personnes qui ont leurs règles. Je suis sûre qu’il existait un mot pour ces gens. Quelqu’un peut m’aider? Des fommes? Des Fimmes? Des Fummes?»

Forcément, ses propos ne sont pas passés inaperçus et ont suscité une levée de boucliers. Les internautes ont alors accusé la Britannique d’être transphobe, lui rappelant que des personnes transgenres, non binaires ou qui ne se considèrent ni comme homme ni comme femme pouvaient également avoir leurs règles. D’autres lui ont rappelé que certaines femmes n’avaient pas leurs règles, en raison d’une maladie.

«En fait Joanne, des filles, des femmes et beaucoup d’hommes et de personnes non binaires ont aussi leurs règles. Donc «personnes» est le terme correct. Très cool que vous ayez décidé de montrer votre transphobie maintenant. Je suis fier de votre honnêteté, à tout le moins.»

«Quoi??? C’est tellement honteux. C’est ça que vous défendez, pourquoi? Les femmes trans sont des femmes et elles se battent pour leur vie. Quand vous mettez ce programme d’exclusion des trans en avant, vous rendez leur vie encore plus compliquée. Honte à vous.»

«C’est intéressant, parce que je souffre d’endométriose et que j’ai un stérilet pour traiter cela et je n’ai donc plus de règles. Je n’en ai pas eu depuis le lycée et j’ai 21 ans. J’imagine donc que je ne suis plus une femme?»

J. K. Rowling ne s’est pas laissé démonter par les critiques et a répondu dans une série de messages qui n’a pas vraiment arrangé son cas. «Je connais et j’aime des personnes trans, mais nier le concept de sexe empêche beaucoup de gens de parler de leur vie. Ce n’est pas de la haine que de dire la vérité. Je respecte les droits de chaque personne trans de vivre sa vie de manière authentique et comme cela lui convient. Je marcherais à vos côtés si vous étiez discriminés parce que vous êtes trans. Mais ma vie a été construite autour du fait d’être une femme. Je ne pense pas que cela soit de la haine de le dire», a écrit l’écrivain. Elle a alors reçu une nouvelle volée de bois vert de gens lui rappelant que les personnes transgenres étaient discriminées et qu’elles n’avaient jamais vu J. K. Rowling manifester avec elles.

Un précédent en 2019

Ce n’est pas la première fois que la Britannique est accusée de transphobie. En décembre 2019, elle avait soutenu une chercheuse qui avait perdu son boulot après avoir affirmé qu’il n’était pas possible de changer son sexe biologique. «Habillez-vous comme vous voulez, appelez-vous comme vous voulez, coucher avec n’importe quel adulte consentant qui voudra de vous, vivez votre vie en paix et en sécurité, mais faire perdre son boulot à une femme parce qu’elle a dit que le sexe était une réalité?» avait alors écrit J. K. Rowling sur Twitter.