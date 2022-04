Jubilé de platine d’Elisabeth II: J.K. Rowling et Tolkien snobés par la prestigieuse liste de livres de la BBC

Jubilé de platine d’Élisabeth II : J.K. Rowling et Tolkien snobés par la prestigieuse liste de livres de la BBC

L’objectif de la liste est de présenter 70 œuvres «d’écriture brillante, belle et passionnante» produites par des auteurs de tout le Commonwealth au cours des 70 dernières années. Mais les deux écrivains, qui figurent parmi les plus célèbres de Grande-Bretagne, n’y figurent pas.

«Harry Potter» et «Le Seigneur des anneaux» sont deux des franchises littéraires et cinématographiques les plus populaires du XXe siècle. Créées respectivement par J.K. Rowling et J.R.R. Tolkien, deux écrivains britanniques, ces œuvres ne figurent pourtant pas dans la prestigieuse liste littéraire établie par la BBC dimanche à l’occasion du jubilé de platine de la reine d’Angleterre. C’est ce que rapporte le Daily Mail, tout en s’interrogeant sur les explications autour de cet oubli considérable.