Retour de flamme : J.Lo aurait remis le couvert avec Ben Affleck

Les deux artistes se seraient rabibochés, après avoir rompu en 2004. Ils reprendraient leur romance, sans se mettre de pression.

Depuis quelques jours, la rumeur les dit à nouveau ensemble. Il n’y aurait désormais plus de doute sur la nature de leur relation: dimanche 9 mai 2021, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été vus lors d’une escapade romantique, dans un parc national du Montana, aux États-Unis, selon TMZ . La chanteuse de 51 ans et l’acteur de 48 ans, qui se sont rendus en jet privé sur le lieu touristique, ont résidé dans la même chambre d’hôtel. Le duo aurait passé une semaine dans la région.

Si certains proches ont dit que les deux ex étaient «juste amis», d’autres sources affirment qu’il s’agit d’un vrai retour de flamme. «Cela se passe tranquillement entre Jennifer et Ben en ce moment, mais ça se passe vraiment, a dit l’une d’elles à Hollywoodlife.com. Ils vivent les choses simplement, sans se mettre de pression. Tout le monde pensait qu’ils faisaient ça juste pour paraître dans la presse, mais ce n’est pas le cas. C’est bien réel.» Un autre informateur à confié à «People» que les deux Américains avaient «une forte connexion» et que J.Lo était «heureuse avec Ben» et qu’elle aimait passer du temps avec lui. Leur reprise de contact aurait déjà eu lieu en février 2021.