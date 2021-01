Vaud : J.-P. Fanguin annule son procès et fait profil bas

Le phénomène devait être rejugé ce mercredi pour ses infractions au code de la route. Il renonce et se dit aujourd’hui victime de menaces.

Coup de théâtre dans les frasques judiciaires de Jean-Pierre Fanguin. Le jeune Vaudois, auto-proclamé entrepreneur plein aux as, devait comparaître ce mercredi au Tribunal d’Yverdon-les-Bains pour des infractions au code de la route dans le cadre de ses vidéos qui ont fait le tour du monde. Il s’opposait à la condamnation d’un procureur.

Ces derniers jours, et en concertation avec son avocat, Jean-Pierre Fanguin a changé d’avis. Il accepte sa peine et l’audience a donc été annulée. «Nous avons jugé opportun d'agir ainsi car mon client est inquiet en raison des insultes voire menaces diffusées sur des réseaux sociaux à la suite de la parution d'articles à propos de son opposition à l'ordonnance pénale pour des faits mineurs», explique Me David Abikzer.