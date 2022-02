Basketball – Ja Morant fait le show, mais s’incline avec Memphis en NBA

Philadelphie, sans Joel Embiid, a vaincu Memphis et le presque intenable Ja Morant, lundi en NBA, pendant que Miami, balayé à Boston, cédait les commandes à l’Est à Chicago, et que Stephen Curry plantait 40 points pour faire gagner Golden State à Houston.

Les Raptors plument les Hawks

Les 76ers demeurent 3e à l’Est, devant Cleveland (4e), laborieux vainqueur (93-90) de La Nouvelle-Orléans, et désormais derrière le Heat, leader sèchement battu à Boston (122-92) et déchu au profit des Bulls de nouveau en tête, sans jouer.

Privé de Jimmy Butler (orteil), P.J. Tucker (genou) et Kyle Lowry (absent depuis huit matches pour raisons personnelles), Miami n’avait pas le même visage et les Celtics en ont profité, à l’image de Jaylen Brown (29 pts), épaulé par Jayson Tatum (20 pts, 12 rbds).

Boston (9e) suit le rythme de Toronto (8e), qui a lui aussi remporté un deuxième succès consécutif (106-100) à Atlanta (10e), dont c’est la première défaite en huit rencontres. Un joli coup donc pour les Raptors, portés par Gary Trent Jr (31 pts) et Pascal Siakam (25 pts), et qui n’ont en plus pas eu défendre sur Trae Young, forfait à cause d’une épaule contusionnée.