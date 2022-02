Kev Adams aborde la trentaine difficilement

Kev Adams : «J’aborde la trentaine difficilement»

Le comédien français Kev Adams commence à être sérieusement angoissé à l’idée de vieillir.

S’il est le plus jeune acteur parmi ses collègues dans la comédie «Maison de retraite», dès le 16 février 2022 au cinéma, Kev Adams, 30 ans, a l’impression que les années passent trop vite. «Quand j’ai commencé ce métier, j’étais très jeune, et chaque fois que je vois des images de mes débuts, je me prends un sacré coup de vieux, confie-t-il dans «Télé Star». J’aborde la trentaine difficilement. J’ai de plus en plus de mal avec mon physique.»