Paris : Jack Lang tacle des intellectuels arabes

Le président de l’Institut du monde arabe a jugé «dérisoire et attristante» la pétition concernant l’exposition «Juifs d’Orient», qui présente des prêts d’institutions israéliennes.

Cette pétition lancée début décembre par le mouvement propalestinien controversé BDS qui appelle au boycott systématique d’Israël, rejetant toute coopération culturelle et signée par quelque 250 intellectuels et personnalités, est «complètement disproportionnée et à côté de la plaque», a déclaré dimanche Jack Lang, ancien ministre français socialiste de la Culture, sur la radio J.