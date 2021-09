Motocyclisme - Jack Miller mène le bal en Aragón

La première journée d’essais libres du GP d’Aragón, sur le circuit du Motorland, à Alcañiz, a été placé sous le signe de Ducati, les quatre pilotes disposant de Desmosedici 2022 (Miller 1er, Zarco 4e, Martin 5e et Bagnaia 6e) se retrouvant dans un mouchoir de 4 dixièmes.

Entre eux, une confirmation: Aleix Espargaró, qui a offert à Aprilia son premier podium en MotoGP il y a dix jours à Silverstone, signe le deuxième chrono. Et une sensation: celui qui avait pris sa retraite à la fin de la saison dernière et qui a récupéré pour cette course encore l’ex-Yamaha de Maverick Viñales, Cal Crutchlow, est troisième de la hiérarchie provisoire.