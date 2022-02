Californie : «Jackass Forever» dans le viseur de PETA pour maltraitance animale

L’association de défense des animaux demande qu’une enquête soit ouverte afin de déterminer si les acteurs du film ont violé des lois californiennes sur la protection des bêtes.

Sorti le 4 février 2022 dans les salles de cinéma aux États-Unis, «Jackass Forever» n’a pas du tout fait rire PETA. L’association de défense des droits des animaux est même très en colère contre les acteurs et les producteurs du film, duquel avait été viré Bam Margera , qui a déjà rapporté 20 millions de dollars. La raison de son courroux? Les scènes impliquant des animaux, et elles sont plutôt nombreuses.

«Les cascades de «Jackass» sont violentes et vulgaires, mais si c’est ce qu’ils veulent et qu’ils s’infligent eux-mêmes des blessures, c’est une chose. C’en est cependant une autre quand des animaux sont exploités, harcelés et blessés: c’est de la cruauté», a martelé la présidente de PETA. L’association, qui a élu Billie Eilish personnalité de l’année, a tenu à rappeler que les animaux n’étaient pas des acteurs, qu’ils n’avaient pas consenti à apparaître dans le film et qu’ils ne devaient pas être utilisés pour notre divertissement.