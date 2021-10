Football – Jackpot grace à une série pour les clubs anglais

Jason Sudeikis n’a apparemment pas fini de gagner. AFP

Éponyme de la série, l'AFC Richmond est une équipe fictive, que l'entraîneur Ted Lasso tente actuellement de faire remonter en Premier League. Mais pour ajouter au réalisme d'un show qui fait fureur et qui est diffusé sur AppleTV+, la marque à la Pomme a passé un deal avec la Premier League, qui rapportera quelque 500'000 Livres sterling à toutes les formations de l'élite anglaise (629'000 francs).

Grâce à ce contrat, la fiction va pouvoir opposer cette équipe londonienne pas comme les autres aux «vraies» équipes de D1 dès la troisième saison de la série. L'entente permettra aux producteurs d'utiliser les archives de la PL, mais aussi de faire apparaître à l'image les vrais maillots et logos des diverses formations. Le réalisme n'en sera que plus apprécié des nombreux fans de Ted Lasso et de sa troupe.

Cette fiction qui a pour star l'acteur Jason Sudeikis a été applaudie par les critiques. Elle était notamment en lice à treize reprises aux Emmy Awards, remportant quatre prix, dans les catégories de Meilleure série comique, Meilleur acteur dans une série comique, Meilleur second rôle masculin (Brett Goldstein) dans une série comique et Meilleur second rôle féminin dans une série comique (Hannah Waddingham).