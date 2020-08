Santa Barbara : Jackpot pour qui prendra Harry et Meghan en photo

La personne qui réussira à obtenir un cliché du couple sur la plage près de sa nouvelle propriété touchera une petite fortune.

S’ils pensaient être plus tranquilles de l’autre côté de l’Atlantique, ils se sont lourdement trompés. Aux États-Unis, comme en Angleterre, Harry et Meghan figurent parmi les célébrités les plus recherchées par les paparazzis. Et leur déménagement récent, avec leur fils de 1 an Archie, dans une grande propriété située à Santa Barbara n’a fait qu’accentuer l’envie des photographes de réussir à capturer un moment de leur quotidien.