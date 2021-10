EuroMillions : Jackpot record de plus de 235 millions de francs remporté en France

Une personne vivant en France vient d’empocher le plus gros gain de l’Euro Millions jamais gagné en Europe: plus de 235 millions de francs.

Il s’agit du plus gros gain jamais remporté en Europe: la somme record de 220 millions d’euros (plus de 235 millions de francs), mise en jeu au tirage de l’EuroMillions vendredi soir, a été gagnée en France, a appris l’AFP auprès de la Française des Jeux (FDJ).

Le chanceux ou la chanceuse dispose à présent de soixante jours pour se signaler auprès de la FDJ et récupérer son gain, qui constitue le plus gros jackpot dans l’histoire de la loterie européenne depuis sa création en 2004. Il ou elle a joué la combinaison gagnante 21 26 31 34 34 49 et les chiffres étoiles 2 et 5.