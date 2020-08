Etats-Unis : Le Noir blessé à Kenosha avait un couteau

Jacob Blake, grièvement blessé dans une nouvelle bavure policière apparente à Kenosha, aux Etats-Unis, disposait d’un couteau dans sa voiture, selon les autorités du Wisconsin.

Selon un communiqué diffusé mercredi par le Département de la justice de cet Etat du nord des Etats-Unis, la police avait été envoyée sur les lieux, dans la ville de Kenosha, à la suite d’un appel d’une femme disant que «son petit ami» était chez elle et «n’était pas censé» s’y trouver. Une fois sur place, les agents ont, «sans succès», «tenté d’arrêter» M. Blake à l’aide d’un taser.

Trois mois après la mort de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié sous le genou d’un policier blanc à Minneapolis, la colère est de nouveau vive aux Etats-Unis face au racisme et aux violences policières.

Deux personnes tuées

Reflet d’une colère grandissante, les cortèges ont dégénéré chaque nuit en violences à Kenosha, avec des heurts entre les protestataires et les forces de l’ordre et de nombreuses dégradations. Malgré un couvre-feu, le déploiement de 250 soldats de la garde nationale et les appels au calme lancés par la famille de Jacob Blake, ce scénario s’est répété dans la nuit de mardi à mercredi.