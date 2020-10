Transféré à Chicago

Après un mois et demi d’hospitalisation, le jeune homme a quitté l’hôpital de Milwaukee pour intégrer un centre de réhabilitation de la colonne vertébrale de Chicago (Illinois). Patrick Cafferty, son avocat, a refusé de donner plus de détails à USA Today, notamment sur la durée de la rééducation de Jacob Blake. Le mois dernier, le jeune homme avait enregistré une vidéo depuis son lit d’hôpital: «Votre vie, et pas seulement votre vie, vos jambes, quelque chose dont vous avez besoin pour bouger et avancer dans la vie, peuvent vous être enlevées comme ça», avait-il témoigné.